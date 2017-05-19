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Война в Сирии
Война в Сирии

Кратчайший раунд переговоров по Сирии в Женеве может дать долгосрочный итог

Сюжет:
Межсирийские переговоры в Женеве (921)
22:2819.05.2017
0370
© РИА Новости / Елизавета ИсаковаГлава делегации Дамаска на переговорах в Женеве Башар Джаафари после переговоров со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де МистуройГлава делегации Дамаска на переговорах в Женеве Башар Джаафари после переговоров со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой
© РИА Новости / Елизавета Исакова

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Самый короткий раунд межсирийских переговоров в Женеве, проходивший с 16 по 19 мая, оказался вполне результативным. По его итогам удалось согласовать дополнительный формат взаимодействия ООН со сторонами конфликта: неформальные технические встречи экспертов, на которых пока будут обсуждаться вопросы, касающиеся конституции Сирии. При этом основные дискуссии по темам управления, конституции, выборов и терроризма будут продолжаться в Женеве по старой схеме.

По мнению представителям РФ, если благодаря обсуждению конституционных вопросов по Сирии в рамках технических встреч удастся сгладить противоречия, это также откроет путь к прямым переговорам сирийских сторон.

Новый формат

Принципы нового формата спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура разъяснил журналистам на итоговой пресс-конференции в пятницу.

"Мы просто начали процесс отдельных встреч по правовым и конституциональным вопросам, на которых председательствуют эксперты офиса спецпосланника. Я рад, что этот процесс действительно начался… Я намереваюсь продвигать вперед этот дополнительный элемент и через него облегчить процесс межсирийских переговоров в Женеве", — сказал он.

По его словам, технические встречи не заменяют политический процесс обсуждения четырех "корзин", но дополняют его, стимулируя урегулирование. При этом обсуждения по четырем "корзинам" продолжатся, так как остаются основной повесткой дня переговоров.

"Нашей целью не является написание проекта конституции Сирии с помощью этих встреч", — сказал он, уточнив, что это необходимо делать самим сирийцам. Однако эти встречи "помогут в этом".

"Мы должны подготовить момент, когда мы все будем готовы перейти к дискуссиям по политическому разрешению кризиса", — добавил он.

Де Мистура при этом полагает, что новые технические встречи могут стать возможностью по объединению платформ оппозиции в единую группу.

"Это может быть дополнительным элементом объединения оппозиции… Оппозиционные группы, по крайней мере, на уровне технических дискуссий хотят и могут работать вместе", — сказал он.

В то же время пока с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) пока не удалось прийти к согласию относительно формата технических встреч экспертов. Но работа с ними продолжится.

Позиции сторон

В пятницу стороны продолжили работу в рамках технических встреч. По итогам дискуссии с де Мистурой глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари заявил, что технические встречи будут проходить только во время раундов переговоров.

"Мы договорились с делегацией ООН о том, чтобы проводить технические встречи экспертов во время раундов переговоров — не после них, не до них", — сказал Джаафари журналистам.

Он также рассказал, что на нынешнем раунде делегация правительства не обсуждала ни одну из четырех "корзин" (терроризм, конституция, выборы, переходное управление). Хотя в целом правительство Сирии на межсирийских переговорах в Женеве отдает приоритет теме борьбы с терроризмом.

По мнению главы делегации ВКП Насера Харири, "Женева-6" сконцентрировалась на обсуждении политического перехода и дополнила предыдущие технические встречи экспертов по вопросу конституции. Он сообщил журналистам, что передал спецпосланнику ООН по Сирии ряд документов, касающихся роли Ирана, вопроса о заключенных, об изменении демографической картины и вынужденном переселении.

Харири также вновь подчеркнул, что делегация властей Сирии несерьезна в желании достичь политического решения и обвинил власти Сирии в координации "преступлений" с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Комментируя итоги "Женевы-6", Харири отметил, что делегация ВКП добилась немногого, однако считает важным поддерживать трек Женевы, так как ряд государств, в том числе Россия, хотят перенести переговоры "в другое место". Поэтому делегация ВКП намерена на следующих раундах в Женеве обсуждать все четыре "корзины", как и было согласовано на предыдущих раундах.

Свою позицию о состоявшихся дискуссиях выразил и глава делегации платформы "Москва" сирийской оппозиции Моханнад Дликан. По его словам, появилось понимание, что платформы оппозиции Сирии стали на шаг ближе к формированию единой делегации для работы на экспертных технических встречах.

"Один из результатов заключается в том, что мы стали на шаг ближе к работе в совместной экспертной группе объединенных оппозиционных платформ", — сказал Дликан.

Быстрый и продуктивный

Шестой раунд межсирийских переговоров в Женеве оказался коротким, но продуктивным, подвел предварительные итоги "Женевы-6" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Нынешний раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН оказался небезрезультативным. Это удалось достичь в результате плотных контактов спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры со всеми сторонами. Были определенные трудности, связанные с различным видением сирийскими сторонами хода диалога. Но была проявлена готовность двигаться вперед", — сказал он.

Еще одна причина успешности "Женевы-6" в том, что происходит на астанинском треке переговоров.

"Там идет реальная работа по определению зон деэскалации в Сирии… Прогресс, который удалось достичь на астанинском треке, несомненно, предопределил то, что происходило здесь, в Женеве… Тот факт, что Астана и Женева двигаются параллельными треками, свидетельствует о том, что возможно достижение дальнейшего прогресса по пути урегулирования сирийского кризиса", — сказал он.

Гатилов добавил, что де Мистура "прекрасно понимает необходимость продвижения женевского процесса, всецело поддерживает и результаты астанинских встреч".

Замглавы МИД РФ отметил, что де Мистура хотел бы, чтобы экспертные технические встречи продолжались и вне межсирийских переговоров.

"Если это будет реализовано, то, конечно, это может ускорить весь процесс", — сказал он.

По его мнению, если благодаря обсуждению конституционных вопросов по Сирии удастся сгладить противоречия, это также откроет путь к прямым переговорам.

"Любой прогресс в обсуждении каких бы то ни было аспектов сирийского кризиса — это шаг к прямым переговорам. Мы всегда за это выступали и призывали, но здесь есть целый ряд подводных камней — отсутствие единой делегации оппозиции и пока еще высокий уровень враждебности между сторонами… Если через обсуждение таких вопросов как конституция удастся сбавить накал этого противостояния, то, конечно, в идеале было бы предпочтительно начать прямые переговоры", — отметил он.

Скоро ли "Женева-7"?

Дата нового раунда пока остается не ясной. По словам де Мистуры, его офис готов провести "Женеву-7" так быстро, как только получится. Однако он не стал называть дату встречи, указав, что она состоится "где-то в июне".

"Я планирую провести брифинг для Совета Безопасности ООН на следующей неделе и проконсультируюсь с генсеком ООН о дате следующего раунда… Это произойдет настолько скоро, насколько мы сможем. Я думаю, где-то в июне, но я пока не буду анонсировать дату сейчас", — сказал он журналистам по итогам "Женевы-6".

В то же время глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари заявил РИА Новости, что уведомил де Мистуру о готовности вернуться в Женеву, но после Рамадана.

"Мы проинформировали спецпосланника, что будем готовы вернуться обратно (на переговоры) после Рамадана", — сказал он.

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается 26 мая и продлится до 24 июня.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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