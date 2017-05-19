Сенатор: США могут быть заинтересованы в контроле над сирийской нефтью

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нанеся удар по сирийским военнослужащим, США могли подать сигнал Дамаску о том, что они заинтересованы в контроле над нефтеносными месторождениями САР, считает член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

Авиация коалиции во главе с США в четверг нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием для атаки стало то, что командование "на земле" посчитало действия этих отрядов угрожающими силам коалиции.

В Москве действия коалиции и США назвали совершенно неприемлемыми, поскольку они нарушают суверенитет Сирии.

"Удар по проправительственным силам со стороны США и коалиции может быть связан с тем, что американцев обеспокоило приближение сторонников Башара Асада к Дейр-эз-Зору, району, богатому нефтеносными месторождениями, и который Запад хотел бы контролировать", — сказал Морозов РИА Новости в пятницу.

Он подчеркнул, что в районе Дейр-эз-Зора есть районы, которые контролируются сирийскими курдами, а также силами оппозиции, которые поддерживают США.

Парламентарий выразил недоумение в связи с тем, "почему правительственные войска, которые идут по своей территории, должны подвергаться военному удару". Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что эти территории долгое время контролировали боевики ИГ, и именно отсюда они качали нефть, которую продавали через Турцию.

"Похоже, США выстраивают ту же политику, как и в Ираке, тогда это разрушение не только международного права, но и мироустройства. США продолжают подавлять мир, отстаивая свои личные национальные интересы", — сказал Морозов.

Если эти предположения подтвердятся, Сирии в своей военной стратегии нужно будет сделать изменения – "либо они отвечают США и коалиции системами ПВО, или они отдают часть своей территории под контроль США и марионеточное управление будущим оппозиционным структурам", — заключил сенатор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>