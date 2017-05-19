Мэттис: удар коалиции в Сирии пришелся на силы под командованием Ирана

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что удар коалиции в Сирии в четверг пришелся на силы под командованием Ирана.

Мэттис также повторил на пресс-конференции, что Пентагон предполагает, что Россия пыталась предотвратить инцидент.

"Это были защитные действия со стороны наших сил, которые стали необходимыми после наступательного маневра с применением наступательного оружия со стороны сил, которые, как мы считаем, находятся под командованием Ирана. Я не знаю, были ли на месте сами иранцы. Это были силы под командованием иранцев внутри установленной, договоренной зоны избежания конфликта. Мы считаем, что они продвинулись в эту зону вопреки совету русских. Этого я тоже подтвердить не могу, но, похоже, русские пытались их переубедить", — сказал Мэттис.

Ранее на той же пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сказал, что обсуждал удар коалиции в Сирии с российской стороной и заверил, что удары такого рода не повторятся, если не будет угрозы американским силам.

В четверг Пентагон сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал удар "нелегитимным и противозаконным".

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