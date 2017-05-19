В США заявили, что обсуждали с Генштабом ВС России удар коалиции в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что говорил с коллегой из Генштаба ВС РФ по поводу удара коалиции в Сирии. По его словам, диалог идет успешно на разных уровнях, и за последние месяцы достигнут прогресс.

Данфорд не назвал коллегу по имени, но в прошлом он общался с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

"Закон не разрешает нам координироваться с русскими. Тем не менее, на протяжении многих месяцев мы напряженно работаем над избежанием конфликта в наших операциях. Я уверен, что мы добились прогресса за последние пару месяцев. Я говорил со своим российским коллегой еще вчера вечером, мы постоянно говорим о том, что нам надо для прорабатывания механизма избежания конфликтов", — сказал Данфорд на пресс-конференции в Вашингтоне.

"В дополнение к прямому общению, которое идет у меня, мы открыли канал коммуникации на уровне трехзвездных (генералов)", — сказал Данфорд.

"Кроме того, у нас есть весьма энергичное общение на оперативном уровне на местах между нашим оперативным центром в Катаре и русскими на местах", — добавил председатель ОКНШ ВС США.

Ранее он сказал, что обсуждал удар коалиции в Сирии с российской стороной и заверил, что удары такого рода не повторятся, если не будет угрозы американским силам.

В четверг Пентагон сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал удар "нелегитимным и противозаконным".

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