Доход ИГ* от нефти достиг минимума в связи с ударами коалиции, заявили США

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Действия антитеррористической коалиции во главе с США против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) привели к резкому снижению прибыли террористов из-за разрушения основного источника дохода — нефтяной инфраструктуры, рассказал журналистам спецпредставитель США в коалиции Бретт Макгурк.

По его словам, доходы ИГ стали самыми низкими с 2014 года.

"В результате операции коалиции было разрушено 2,6 тысячи нефтяных и газовых целей, 1,5 тысячи цистерн, что привело к самой низкой прибыли ИГ, начиная с 2014 года", — заявил он.

Как ранее заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в рамках этой же пресс-конференции, ИГ потеряло две третьих ранее удерживаемой территории.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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