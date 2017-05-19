США исключили сотрудничество с Асадом в борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. США исключают сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил представитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

"В Сирии ситуация сложнее (чем в Ираке — ред.), поскольку у нас там нет партнера в лице правительства, а с режимом Асада мы сотрудничать никогда не будем", — сказал Макгерк на пресс-конференции в Вашингтоне.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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