Лавров назвал противозаконным удар коалиции США в районе Ат-Танфа в Сирии

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Удар США по правительственным силам Сирии противозаконен и нарушает суверенитет Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Чтобы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики", — сказал он журналистам.

Лавров сообщил, что США пытались оправдать удар по Сирии тем, что "эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с американскими военными из коалиции, которую американцы возглавляют".

Коалиции во главе с США в четверг вечером нанесла авиаудар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Коалиция включила эту атаку в перечень ударов по группировке "Исламское государство"*.

Минобороны Сирии в свою очередь сообщило, что атакованы были позиции сирийской армии в пустыне, что привело "к жертвам и материальному ущербу".

В Москве назвали действия коалиции США "совершенно неприемлемыми", поскольку они нарушают суверенитет Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения официальных властей страны. В Вашингтоне заявляют, что удары наносятся также по террористам группировки "Аль-Каида"*, однако в официальных релизах, как правило, упоминаются лишь удары по ИГ*.



*Террористическая организация, запрещенная в России.

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