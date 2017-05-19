Лавров назвал противозаконным удар коалиции США в районе Ат-Танфа в Сирии

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Удар США по правительственным силам Сирии противозаконен и нарушает суверенитет Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Чтобы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики", — сказал он журналистам.
Лавров сообщил, что США пытались оправдать удар по Сирии тем, что "эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с американскими военными из коалиции, которую американцы возглавляют".
В Москве назвали действия коалиции США "совершенно неприемлемыми", поскольку они нарушают суверенитет Сирии.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения официальных властей страны. В Вашингтоне заявляют, что удары наносятся также по террористам группировки "Аль-Каида"*, однако в официальных релизах, как правило, упоминаются лишь удары по ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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