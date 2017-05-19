Эксперт: удар коалиции по сторонникам Асада тормозит урегулирование в Сирии

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подразделения проправительственного сирийского ополчения, по которым был нанесен удар авиацией коалиции во главе с США, не представляли опасности для отрядов вооруженной оппозиции и находящегося на иорданско-сирийской границе групп американского спецназа – данный инцидент затруднит процесс политического урегулирования конфликта в САР, заявил в пятницу РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Накануне коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах зоны предотвращения конфликтов на границе с Иорданией. По данным Пентагона, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против вооруженных формирований, воющих в арабской республике на стороне президента САР Башара Асада. В апреле США подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру.

"Никакой практической необходимости в применении военной силы не было, поскольку колонна сирийского проправительственного ополчения двигалась по установленному маршруту и не представляла ни для кого угрозы. Предпринятый американцами удар только затруднят процесс политического урегулирования сирийского кризиса", — сказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что решение о нанесении удара, о чем свидетельствуют источники ряда западных информагентств, было принято из опасений отдельных представителей вооруженных сил США в Иордании о том, что сирийское ополчение может совершить нападение на поддерживаемые ими отряды вооруженной оппозиции, среди которых находились американские военнослужащие.

"Очевидно, что на территории Иордании вблизи сирийской границы, а также приграничной с ней сирийской территории помимо сирийской оппозиции, спонсируемой Вашингтоном, находится несколько групп американского спецназа и военные советники Пентагона и ЦРУ, и, прежде всего, для обеспечения их безопасности и был нанесен данный удар", — отметил собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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