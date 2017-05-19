Россия уточняет детали удара США по правительственным силам Сирии

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Москва уточняет детали удара США по правительственным силам Сирии, в результате которого, по некоторым сообщениям, погибли десятки мирных жителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается самого удара, как я знаю, мы ещё пока уточняем все детали, но, по некоторым сообщениям, несколько десятков мирных граждан погибли в результате этого удара. Повторю, все это подлежит ещё перепроверке", — сказал он журналистам.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.

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