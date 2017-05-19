США приравняли атаку на сторонников Асада к ударам по ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Коалиция во главе с США включила атаку, совершенную в четверг на проправительственные силы в Сирии, в перечень ударов по группировке "Исламское государство"*.
"В результате двух ударов уничтожены два погрузчика (экскаватора – ред.), часть строительного оборудования, автомобиль и танк", — говорится в пресс-релизе.
Эти данные практически полностью совпадают с сообщением коалиции, опубликованным в четверг, где говорилось, что атакованы были "проправительственные силы" Сирии.
Нерегулярные вооруженные формирования в Сирии часто используют модифицированную строительную технику в качестве военной техники.
Кроме того, удары наносились в районах Ракки, Дейр-эз-Зора, Табки и Абу-Камала.
В Минобороны Сирии в свою очередь сообщили, что атакованы были позиции сирийской армии в пустыне, что привело "к жертвам и материальному ущербу".
В Москве назвали действия коалиции США "совершенно неприемлемыми", поскольку они нарушают суверенитет Сирии.
США и союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения официальных властей страны. В Вашингтоне заявляют, что удары наносятся также по террористам группировки "Аль-Каида"*, однако в официальных релизах коалиции, как правило, упоминаются лишь удары по ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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