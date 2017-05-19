МИД: за день до удара коалиции по сирийским военным был удар по гражданским

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. За день до удара коалиции во главе с США по сирийским военным был также нанесён удар по мирным жителям, такие действия неприемлемы, они не способствует урегулированию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Буквально за день до этого был нанесен удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки", — сказал он.

Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа зоне предотвращения конфликтов. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>