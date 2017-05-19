Гатилов прокомментировал удар коалиции по сирийским вооруженным силам

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Действия против ВС Сирии — это не операция против запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусры"*, это совершенно неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Любые военные действия, влекущие за собой обострение обстановки в Сирии, безусловно, влияют на ход политического процесса. Тем более такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил… Это совершенно неприемлемо, это нарушение суверенитета Сирии. И, конечно, не способствует политическому процессу", — сказал он.

Гатилов отметил, что действия против сирийских ВС — "это не операция против ИГ* и "Джебхат Ан-Нусры"*.

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* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.