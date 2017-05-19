МИД: законопроект о санкциях за поддержку Сирии угрожает урегулированию

РИА НОВОСТИ. МИД РФ: ОДОБРЕНИЕ ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США ЗАКОНОПРОЕКТА О САНКЦИЯХ ЗА ПОДДЕРЖКУ СИРИИ ПОРАЖАЕТ, ЭТО МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В САР