Второе предупреждение Трампа: США нанесли удар по сторонникам Асада

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Авиация коалиции во главе с США в четверг нанесла в Сирии удар по проправительственным силам.

Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против вооруженных формирований, воющих в арабской республике на стороне президента САР Башара Асада. В апреле США подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру.

Комментируя последние события, в Пентагоне объяснили, что удар был нанесен чуть ли не в целях самообороны: проправительственные силы якобы зашли в "зону деэскалации", где находились "партнеры США" по борьбе с группировкой "Исламское государство"*. При этом в ведомстве пояснили, что к "зонам деэскалации", о которых договаривались на переговорах в Астане, эти районы отношения не имеют, а их существование якобы предусмотрено меморандумом, заключенном между российскими и американскими военными.

Удар последовал на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране. По мнению ряда наблюдателей, такая силовая акция затруднит и без того непростой переговорный процесс.

Стоит также отметить, что атака американских самолетов произошла на следующий день после того, как палата представителей конгресса США приняла законопроект, который предусматривает санкции против союзников Сирии, в том числе против тех, кто оказывает Дамаску военную помощь. Россия в этом документе упоминается лишь однажды, но очевидно, что против нее, а также Ирана нацелены будущие меры.

"Ответ на военную угрозу"

По сообщению штаба коалиции США, удар по сирийским проправительственным силам был нанесен 18 мая в районе Ат-Танфа на юге Сирии на том основании, что командующий на земле посчитал, что эти отряды "представляют угрозу силам коалиции".

"Удар был осуществлен в ответ на военную угрозу, которая включала танки, бронированные машины, артиллерию и технические автомобили", — отмечалось в заявлении.

"После неоднократных требований отступить, которые остались без реакции, самолеты коалиции осуществили демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы прежде, чем нанесли удар, который уничтожил танк и строительное оборудование", — говорится в документе.

По данным ряда СМИ, в колонне двигались ополченцы, а не регулярные части сирийской армии. В Пентагоне назвали их "проправительственными силами", но не уточнили были ли в составе этих сил военнослужащие ВС Сирии.

Официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) майор Джош Джейкс в беседе с РИА Новости предположил, что среди атакованных сил были потери, но затруднился сказать, какие именно, ответив, что эти данные уточняются.

Комментарии сирийских официальных лиц по этим заявлениям пока не поступали.

Звонок из Пентагона



Представитель CENTCOM также рассказал, что предшествовало атаке на колонну проправительственных сил. По его словам, США якобы несколько раз предупреждали российских военных по установленным каналам связи о необходимости отвода проправительственных сил в Сирии из "зоны деэскалации".

"Было несколько попыток. Мы обсуждали это по каналам для предотвращения конфликтов. Мы говорили: "Мы там работаем и пытаемся остановить режим (проправительственные силы – ред.)". Не знаю, что сделали российские официальные лица, чтобы поговорить с сирийским режимом. Нас заверили, что они предприняли несколько попыток связаться с силами режима, чтобы те не двигались в сторону Ат-Тафта. Но они продолжили движение в этот район", — сказал представитель американского командования.

"Мы пытались избежать конфликта. Как вы знаете, мы не предотвращаем конфликты напрямую с сирийским режимом. Единственное, как мы можем общаться с ним, это через русских. Это сложившаяся практика по предотвращению конфликтов по мере того, как мы проводим операцию против ИГ*", — добавил Джейкс.

Минобороны РФ пока никак не прокомментировало инцидент.

Неизменная стратегия



В упомянутом заявлении коалиции примечательна и другая деталь, которая может объяснить, кого защищали американские самолеты на юге Сирии.

"Силы коалиции действовали в районе Ат-Танфа на протяжении многих месяцев, занимаясь тренировкой и консультациями отобранных партнерских сил, сражавшихся против ИГ*", — говорится в сообщении.

При этом США и союзники потребовали "поддерживающие режим силы уйти за пределы установленных зон предотвращения конфликтов, чтобы предотвратить дальнейшие действия коалиции и снять угрозу нашим силам". "Силы коалиции продолжат защищать себя против ИГ* или любой другой угрозы коалиции или ее партнерам", — отмечается в заявлении.

"Мы не расширяем наше участие в гражданской войне в Сирии, но мы защищаем наши войска", — добавил в свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что что удар вблизи Ат-Танфа не является изменением в политике Вашингтона в отношении Сирии.

Примечательно, что ту же точку зрения о неизменности политики Вашингтона в Сирии высказали и в Госдуме РФ.

"Это (удар США – ред.) означает только одно, что США придерживаются своей старой позиции, что все разговоры о возможности вести переговоры являются лишь завесой того, что курс США на устранение Асада будет продолжен и продолжается непосредственно на наших глазах сейчас", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что "ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос".

"Политический скандал (в США — ред.), спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке", — полагает Клинцевич.

Без конфликтов и сотрудничества



О том, что США с 2014 года оказывают военную поддержку в борьбе с ИГ* различным вооруженным группировкам в Сирии, известно давно. Как и то, что эти же группировки часто находятся в оппозиции к правительству Сирии. Сколько именно американских солдат сейчас переброшены в арабскую республику в Пентагоне не сообщают, так как, согласно концепции президента Трампа, такая информация должна оставаться в секрете.

Тем не менее журналисты подсчитали, что всего в Сирии и Ираке на начало весны 2017 года могло находиться около шести тысяч военнослужащих, в том числе около тысячи – в Сирии. Это морские пехотинцы, сухопутные силы, артиллеристы, части спецназа, а также инструкторы и военные советники.

Президент Сирии Башар Асада и другие официальные представители Дамаска неоднократно заявляли о том, что все действия США и их союзников на территории страны носят незаконный характер. Более того, на это указывали и некоторые политики в США, поскольку на проведение военных действий в Сирии нет разрешения СБ ООН, как нет и военной агрессии со стороны этой страны против США.

Однако в 2015 году после начала военной операции России по запросу властей Сирии ситуация существенно изменилась – поле боя, по выражению чиновников Пентагона, стало слишком переполненным. В течение нескольких недель американские и российские военные согласовали и подписали меморандум о безопасности полетов в небе Сирии. Были выделены специальные каналы связи, по которым военные регулярно обсуждали меры по предотвращению конфликтов.

В Москве были готовы к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, но администрация бывшего президента Барака Обамы наотрез отказалась идти на это. Официальные представители Белого дома, Пентагона и госдепа утверждали, что не координируют и не согласовывают свои операции с Россией, а присутствие российских военных в Сирии никак не влияет на проведение операции США против ИГ*.

Старые и новые зоны



Однако в четверг в Пентагоне признали, что это не совсем так.

"Он (меморандум — ред.) не только для безопасности полетов, он касается безопасности всех операций в Сирии… По соглашению есть 55 километров вокруг (какого-то места — ред.) и, если кто-то (США, РФ или их союзники — ред.) действует в этом районе, мы называем это зоной деэскалации. Мы обсуждаем это по каналам для предотвращения конфликтов между военными руководителями США и РФ… Мы не подвергаем опасности российских солдат, войска или самолеты", — рассказал майор Джейкс.

О наличии каких-либо "зон" в Сирии, о которых бы договаривались военные США и РФ, ранее не сообщалось. Однако, исходя из заявлений и действий коалиции, ясно, что США рассматривают эти районы как территории, доступ в которые запрещен для сирийской армии.

Джейкс также объяснил разницу между такими зонами и "зонами деэскалации", о которых договорились РФ, Турция и Иран в ходе переговоров в Астане в рамках сирийского урегулирования.

"Это совершенно отдельный вопрос. Этим (зонами деэскалации — ред.) занимается госдепартамент, и это не то, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о предотвращении конфликтов между военными (США и РФ — ред.)", — отметил офицер, указав на разницу между зонами, которые часто обозначают одинаковым термином.

При этом, несмотря на воинственный характер заявлений коалиции, в них четко прослеживается желание сохранить действующий с Россией меморандум, который в Вашингтоне рассматривают как определенную гарантию безопасности своих сил и, что не менее важно, сил сирийской оппозиции.

"Соглашение о зонах предотвращения конфликтов остается в силе", — подчеркнули в коалиции.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, Восточная Гута, а также районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.

Случайные и неслучайные удары



Официально заявленная Вашингтоном цель борьбы с ИГ* далеко не в первый раз расходится с ситуацией "на земле", когда под удар американцев попадают те, кто, по их же оценкам, террористами не являются. За время проведения США и союзниками военной кампании на территории Сирии произошло несколько как случайных, так и преднамеренных ударов коалиции по позициям сирийских войск.

Так, 17 сентября 2016 года самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по сирийским войскам, находившимся в окружении ИГ* в районе аэродрома Дейр-эз-Зора. По данным сирийского правительства, погибли 83 человека, более 100 были ранены. После нанесения ударов боевики ИГ* перешли в наступление на позиции армии Сирии.

Позднее бригадный генерал Ричард Коу, отвечавший за расследование обстоятельств сентябрьского ЧП в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил журналистам, что бомбардировка сирийских военных стала следствием "печальной ошибки", которая произошла в основном из-за человеческого фактора.

Коу также констатировал: российским военным пришлось ждать 27 минут для того, чтобы передать американской стороне информацию о позициях войск САР. По его словам, офицер, с которым российские военные "обычно поддерживали связь, в тот момент не был доступен". Таким образом по вине американской стороны меморандум о предотвращении инцидентов в тот момент не сработал.

Никаких серьезных изменений в ходе операции США и их союзников в Сирии после инцидента не произошло.

Принципиально другой характер имел ракетный удар США в апреле этого года по авиабазе Шайрат. Поводом для него стали сообщения о химической атаке, которую якобы совершили самолеты ВВС Сирии против мирных жителей в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) тогда заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Несмотря на то, что обвинения оппозиции были бездоказательными, президент США Дональд Трамп не стал дожидаться какого-либо расследования и отдал приказ нанести удар по авиабазе, с которой, как утверждала американская разведка, вылетали на бомбардировку сирийские самолеты. В общей сложности 7 апреля с эсминцев США в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет. Однако, по данным российских военных, далеко не все они достигли цели. Авиабаза возобновила работу уже на следующий день. Прибывшие на место происшествия журналисты, в том числе и корреспондент РИА Новости, не обнаружили каких-либо следов химического оружия, которое, по заявлению Вашингтона, хранилось там.

Позднее США фактически заблокировали инициативу Россию по проведению международного расследования событий в Хан-Шейхуне. Организация по запрещению химического оружия пока не публиковала каких-либо выводов о произошедшем.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

В то же время командование сирийской армии заявляло, что у боевиков ИГ* и других террористических групп есть химические вещества, которые могут применяться как оружие массового поражения. Это подтверждали и в коалиции США, и власти Ирака, где были зафиксированы несколько химатак.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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