США уточняют число жертв после удара по правительственным силам в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. США предполагают, что в результате удара по проправительственным силам в Сирии есть жертвы, заявил РИА Новости официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс.
"Я полагаю, что жертвы есть. Но я у меня нет полной оценки потерь (проправительственных сил – ред.) в результате удара на данный момент. Мы все еще выясняем это", — сказал Джейкс.
Ранее представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* сообщил РИА Новости, что "после неоднократных требований отступить, которые остались без реакции, самолеты коалиции осуществили демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы прежде, чем нанесли удар, который уничтожил танк и строительное оборудование".
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