Гатилов подтвердил ВКП необходимость обсуждать в Женеве все пункты повестки

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов на встрече с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) подтвердил необходимость обсуждения всех тем повестки переговоров в Женеве, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Очередной, шестой по счету, раунд переговоров по урегулированию в Сирии стартовал в этот вторник в Женеве.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи Гатилова с делегацией ВКП в Женеве в четверг состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах межсирийских переговоров под эгидой ООН, в частности, в контексте последних предложений спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры.

"С российской стороны была подтверждена необходимость конструктивного обсуждения сторонами всех пунктов согласованной ранее повестки дня переговоров, включая задачи борьбы с терроризмом. Была подчеркнута важность продвижения по конституционной тематике, акцентированы усилия России по оказанию гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии", — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, представители ВКП в целом согласились с таким подходом, призвав к повышению роли России в поисках путей урегулирования сирийского кризиса. "С их стороны была отмечена полезность поддержания регулярных контактов с российскими представителями в рамках женевского переговорного процесса", — отмечает МИД.

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