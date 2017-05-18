Депутат ГД: РФ должна требовать от США выполнения достигнутых соглашений

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Несмотря на нанесенный удар коалиции по проправительственным силам в Сирии, срывать женевские переговоры ни в коем случае нельзя, но РФ должна потребовать выполнения достигнутых соглашений; США не должны оправдывать нанесение ударов своими фантазиями, заявил РИА Новости зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции". Коалиция под руководством США заявила в связи с ударом, что соглашение о зонах предотвращения конфликтов остается в силе.

"Это является очередным показателем политики двойных стандартов со стороны стран западной коалиции. Вызывает удивление, что, прежде всего, США первично выступили за создание зон деэскалации, а сейчас как-то скептически относятся к этому. На высшем уровне со стороны президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова договоренность по зонам деэскалации была достигнута", — сказал Швыткин РИА Новости.

Он подчеркнул, что договоренности выполняются со стороны России и проправительственных войск Сирии, западная коалиция делает хорошую мину при плохой игре.

"Они наносят удары, оправдывая своими фантазиями возможные действия той или иной стороны. Двигаться — это не означает вести боевые действия, там нет запрета движения той или иной стороны в рамках зон деэскалации. На мой взгляд, это прямое нарушение тех договоренностей, которые в определенной степени сложились на сегодняшний день со стороны тех стран, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта", — подчеркнул депутат.

Он считает, что один из пунктов дальнейших переговоров в Женеве будет как раз на эту тему.

"Но я ни в коем случае не допускаю, что эти переговоры будут сорваны. Мы все понимаем, что только мирное политическое урегулирование может способствовать миру на сирийской земле. Но мы должны на площадке женевских переговоров принципиально поставить вопрос о выполнении соглашений по зонам деэскалации, уже просить ничего не надо, надо потребовать выполнения тех договоренностей, которые достигнуты", — заключил депутат.

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