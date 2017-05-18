В коалиции заявили, что оставляют за собой право на самооборону в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция США оставляет за собой право на самозащиту и не рекомендует проправительственным силам в Сирии покидать установленные зоны избежания конфликта, заявил РИА Новости представитель коалиции.

"Поддерживающие режим силы должны сейчас же уйти за пределы установленных зон избежания конфликта, чтобы предотвратить дальнейшие действия коалиции и снять угрозу нашим силам. Силы коалиции продолжат защищать себя против ИГ или любой другой угрозы коалиции или ее партнерам", — заявил представитель коалиции в связи с ударом по колонне проправительственных сил в районе Ат-Танфа.

Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

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