В коалиции заявляют, что требовали от просирийских сил сменить курс

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция США неоднократно требовала от проправительственных сил в Сирии сменить курс, и лишь затем нанесла удар, заявил РИА Новости представитель коалиции.

Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"После неоднократных требований отступить, которые остались без реакции, самолеты коалиции осуществили демонстративный пролет и дали предупредительные выстрелы, прежде чем нанесли удар, который уничтожил танк и строительное оборудование", — заявил представитель коалиции.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>