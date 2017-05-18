Представитель коалиции рассказал об авиаударе по колонне просирийских сил

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Колонна проправительственных сил, по которой США нанесли удар в Сирии, включала танки и артиллерию, заявил РИА Новости представитель коалиции.

"Коалиция 18 мая нанесла удар по проправительственным силам, которые представляли угрозу силам коалиции внутри установленной зоны избежания конфликта к северо-западу от Ат-Танфа в Сирии. Удар был осуществлен в ответ на военную угрозу, которая включала танки, бронированные машины, артиллерию и технические автомобили", — заявил представитель коалиции.

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