Сенатор: удары США в Сирии нужно объявить в СБ ООН актом военной агрессии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Удары США в Сирии в одностороннем порядке необходимо объявить в Совбезе ООН как акт военной агрессии против независимого государства, уверен член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

"Переговоры в Женеве и Астане по сирийскому урегулированию необходимо продолжать, но удары США по Сирии в одностороннем порядке нужно объявить в Совбезе ООН как акт военной агрессии против независимого государства", — заявил Морозов РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что политика США в Сирии должна быть рассмотрена на переговорных площадках, где идут консультации по урегулированию ситуации в САР.

"Понятно, что США не настроены на прекращение войны, им не нужна стабильность, американцам нужно свержение (президента Башара) Асада и продолжение цветной революции, которую они ранее начали", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, нынешний американский президент Дональд Трамп нацелен на продолжение политики доминирования США, которая опирается на "американскую исключительность", а не устав ООН, "и ждать от него каких-либо позитивных шагов на улучшение отношений с Россией не приходится".

По мнению сенатора, сейчас необходимо настроиться на консолидацию сил, выступающих за многополярный мир.

Он также полагает, что по линии военно-технического сотрудничества России следует содействовать оснащению сирийских военных вооружением, которое способно отражать атаки США на земле и в воздухе.

"Американская экономика — это экономика войны, и если войны нет — она проседает", — заключил Морозов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>