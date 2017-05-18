В коалиции США заявили, что документ по зонам деэскалации остается в силе

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Коалиция под руководством США заявила в четверг в связи с ударом по колонне сирийских проправительственных сил, что соглашение о зонах предотвращения конфликтов остается в силе.

Коалиция во главе с США ранее в четверг заявила, что нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии на том основании, что командующий на земле посчитал, что эти отряды "представляют угрозу силам коалиции". Комментарии сирийских официальных лиц по этим заявлениям пока не поступали.

В заявлении коалиции утверждается, что удар был нанесен "по силам, поддерживающим режим, которые продвигались на существенное расстояние внутри зоны предотвращения конфликтов в сирийском Ат-Танфе 18 мая и которые представляли угрозу США и их партнерам в Ат-Танфе".

Согласно заявлению, это действие было предпринято после того, как Россия предположительно "пыталась убедить поддерживающие сирийский режим Сирии не перемещаться к югу в направлении Ат-Танфа". "(Это произошло) после демонстративного пролета самолетов коалиции и после предупредительных выстрелов", — говорится в заявлении коалиции.

"Силы коалиции действовали в районе Ат-Танфа на протяжении многих месяцев, занимаясь тренировкой и консультациями отобранных партнерских сил, сражавшихся против ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ — ред.). Соглашение о зонах предотвращения конфликтов остается в силе", — говорится в сообщении коалиции.

Официальные комментарии относительно этого заявления не поступали.

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