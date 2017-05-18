Депутат ГД: авиаудар коалиции в Сирии осложнит переговоры в Женеве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков полагает, что удар сил коалиции по проправительственным силам Сирии осложнит переговоры в Женеве.

Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"Конечно, это осложнит ситуацию в Женеве. У официальных властей Сирии возникает вопрос, как тогда вести переговоры с теми, кто не факт, что будут выполнять достигнутые договоренности", — сказал РИА Новости депутат.

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