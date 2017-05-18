Депутат ГД об ударе коалиции в Сирии: США следуют курсу на свержение Асада

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Удар коалиции по проправительственным силам в Сирии означает, что США следуют старому курсу на свержение сирийского президента Башара Асада, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"Это означает только одно, что США придерживаются своей старой позиции, что все разговоры о возможности вести переговоры являются лишь завесой того, что курс США на устранение Асада будет продолжен и продолжается непосредственно на наших глазах сейчас", — сказал РИА Новости Новиков.

По его словам, "что касается позиции России, то она выработана".

"Мы являемся стороной, которая поддерживает законно избранное правительство Асада, находится на территории Сирии по просьбе сирийских властей. Понятно, что от своих позиций, своих обязательств Россия отказаться не может", — подчеркнул он.

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