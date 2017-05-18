Клинцевич прокомментировал удар коалиции по просирийским силам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение об ударе по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в Сирии был спровоцирован политическим скандалом в США вокруг фигуры президента Дональда Трампа, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"Ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос. Я не думаю, что приказ об ударе по сирийским правительственным войскам отдал лично Дональд Трамп. Ему сейчас просто не до этого. Но политический скандал, спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, сейчас в Сирии наблюдается "один из самых напряженных моментов, когда могут быть обрублены концы, которые потом будет крайне сложно связать".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии. Источник утверждает, что удар был нанесен в связи с тем, что сторонники сирийского правительства двигались в направлении поддерживаемых США сил. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.

В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

При этом агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских властей сообщало, что США пока не располагают сведениями, могли ли быть военные правительственных сил Сирии в составе колонны, по которой был нанесен удар.

Официальными комментариями сирийских властей РИА Новости пока не располагает.

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