Озеров: новый авиаудар коалиции в Сирии необходимо обсудить в Женеве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Удар коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа должен стать важнейшим пунктом повестки женевских переговоров, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"Надеюсь, что этот инцидент не повлияет на женевский переговорный процесс, но, наоборот, станет важнейшим пунктом повестки женевских переговоров. Необходимо более четкое взаимодействие между коалицией во главе с США и силами правительства САР", — заявил Озеров.

Глава комитета отметил также, что необходимо в дальнейшем предпринять все усилия, чтобы инциденты, связанные с проблемами в опознавании войск различных сторон в Сирии, были исключены.

"Очевидно, что необходимо более четкое взаимодействие между силами коалиции и правительственными, чтобы исключить такие инциденты", — сказал Озеров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>