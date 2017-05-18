В ВКП назвали встречу с Гатиловым сложной

ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Встреча с замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым была сложной, позиции Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии и Москвы пока далеки друг от друга, заявил РИА Новости член делегации ВКП Рияд Наасан Ага.

"Наша позиция и позиция России различаются. Встреча была сложной. Каждая сторона смотрит на вещи под разным углом. Я не думаю, что мы сейчас можем найти какое-либо решение, потому что тут нет США. Только Россия, и она не с нами", — сказал он по итогам встречи с замглавы МИД РФ.

Ага добавил, что обсуждал с Гатиловым отказ делегации ВКП от предложенного спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой механизма.