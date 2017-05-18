СМИ: США заверяют, что удар по Сирии не является изменением в политике

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США заверяют, что удар вблизи Ат-Танфа не является изменением в политике Вашингтона в отношении Сирии, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Речь об изменении политики не идет", — заявил он.

Вместе с тем, сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире того же канала заявил, что речь идет о "приятном изменении в политике" в отношении Сирии.

США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии. Источник утверждает, что удар был нанесен в связи с тем, что сторонники сирийского правительства двигались в направлении поддерживаемых США сил. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.

В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

При этом агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских властей сообщало, что США пока не располагают сведениями, могли ли быть военные правительственных сил Сирии в составе колонны, по которой был нанесен удар.

Официальными комментариями сирийских властей РИА Новости пока не располагает.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>