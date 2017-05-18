США не знают, попали ли под их удар в Сирии правительственные войска

Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США пока не располагают сведениями, могли ли быть военные правительственных сил Сирии в составе колонны, по которой был нанесен удар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей американских властей.

"Представители властей США заявляют, что США ударили по силам, поддерживающим (президента Башара) Асада, в Сирии, однако остается неясным, были ли там правительственные силы", — пишет агентство.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии.

Источник утверждает, что удар был нанесен в связи с тем, что сторонники сирийского правительства двигались в направлении поддерживаемых США сил. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.

В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

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