Число жертв нападения боевиков ИГ* на деревню в Сирии возросло до 51

ДАМАСК, 18 мая — РИА Новости. Число погибших мирных жителей при нападении террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на селение Акареб в сирийской провинции Хама возросло до 51 человека, более 100 пострадали, сообщил РИА Новости местный врач.

Армия Сирии ранее сообщила, что отразила в четверг нападение на Акареб, расположенный к востоку от города Хама. Сирийское агентство SANA сообщило о 20 жертвах атаки среди мирного населения.

"Пятьдесят один погибший и более 100 раненых — это окончательные цифры по жертвам атаки, которую устроили террористы ИГ на деревню Акареб", — сообщил доктор в городе Саламия, в окрестностях которого находится селение.

Акареб имеет стратегически важное значение, так как рядом с ним пролегает трасса от Алеппо.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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