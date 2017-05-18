Делегация ВКП на встречах экспертов обсудила вопросы конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Делегация Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции в рамках технических встреч экспертов обсудила вопросы, касающиеся конституции и переходного правительства, заявил журналистам глава делегации ВКП Насер Харири.

"У нас сегодня состоялось техническое заседание, в череде заседаний, проведенных ранее с делегацией и экспертами ООН с целью поддержки политического процесса. Первое техническое заседание было по техническим вопросам конституции. Второе заседание было по поводу политического перехода и переходного органа власти", — сказал он.

Харири добавил, что делегация ВКП вместе с представителями офиса спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры "уже перешла к углубленным.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >> деталям в вопросе формирования переходного органа власти".