Турция отказалась участвовать в операции в Ракке из-за курдов

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от террористов ИГ*, если США планируют привлечь к ней силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы обсудили во время визита в США операцию в Ракке и увидели, что США с чувствительностью воспринимает операцию в Ракке. Мы сказали: если там будет YPG, мы не примем в ней участие, вы сами проведете операцию. Раз ваше решение по Ракке такое, – ну, удачи", — сказал Эрдоган, выступая перед промышленниками и предпринимателями в Стамбуле.

Переговоры президента США Дональда Трампа с Эрдоганом прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США вооружить сирийских курдов, которые ведут борьбу против террористической группировки "Исламское государство"*. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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