Боевики ИГ* обстреляли Дейр-эз-Зор, погибли три человека

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Боевики ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) обстреляли столицу провинции Дейр-эз-Зор, погибли три человека, сообщил спутниковый телеканал сирийского телевидения. В свою очередь, армейские подразделения нанесли удары по позициям ИГ*.

Как сообщил телеканал, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ* из ракетных установок обстреляли квартал Аль-Куссур. Погибли три человека, еще трое получили ранения. Нанесен большой материальный ущерб.

В провинции Дейр-эз-Зор армейское подразделение в ходе боевой операции ликвидировало 9 террористов ИГ* в районе Аль-Макабер. Позиции ИГ были разгромлены также в районах Ас-Сарда и Ар-Рабият.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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