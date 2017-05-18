Европарламент призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, призывающую Россию и Иран использовать свое влияние и воздействовать на власти Сирии с целью прекращения гражданской войны в стране.

"(Европарламент) настоятельно призывает Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран использовать свое влияние на сирийский режим с тем, чтобы он принял и активно следовал разумному компромиссу, который положит конец гражданской войне и проложит путь для всеобъемлющего и подлинного перехода власти", — говорится в резолюции, принятой простым большинством голосов.

Трансляцию голосования вела видеослужба Еврокомиссии.

Носящий рекомендательный характер документ призывает страны-члены Евросоюза продолжать оказывать поддержку умеренной оппозиции в Сирии, выявляя и подвергая при этом изоляции "радикализированные элементы".

Европарламент также призвал все стороны-участницы мирных переговоров к имплементации достигнутых в Астане соглашений, а гарантов мирного процесса – обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По мнению ассамблеи, политический процесс мирного урегулирования в Сирии "должен быть всеохватывающим и направленным на восстановление Сирии как многоконфессионального и толерантного государства".

Резолюция решительно осуждает нарушения всеми сторонами конфликта в Сирии прав человека и международного гуманитарного законодательства, призывает привлечь к ответственности всех виновных, в том числе за преступления против религиозных и этнических меньшинств. Европарламент считает необходимым, чтобы Евросоюз во взаимодействии с заинтересованными странами рассмотрел возможность учреждения трибунала по военным преступлениям в Сирии.

В резолюции ЕП решительно осуждается атака с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и 200 были ранены. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии. Власти САР решительно отвергли эти обвинения, заявив, что никогда не применяли химоружие против мирных жителей и террористов, а все химические вещества были вывезены с территории страны под контролем ОЗХО.

ЕП выражает сожалеет в связи с отказом РФ поддержать резолюцию Совбеза ООН, призывающую к проведению международного расследования применения химического оружия в Хан-Шейхуне. Европарламент призвал также власти Сирии обеспечить выполнением всех обязательств перед ОЗХО по запрещению химоружия, считая необходимым привлечь к суду всех ответственных за атаку в Хан-Шейхуне.

РФ 12 апреля воспользовалась правом вето в СБ ООН, заблокировав принятие проекта резолюции по Сирии. Проект резолюции на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США. Как подчеркнул заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков, этот проект обвинял власти Сирии в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому был заблокирован Россией.

Наконец, резолюция ЕП призывает страны-члены Евросоюза выполнить обязательства по приему беженцев из Сирии и их поддержке в государствах-соседях САР.

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