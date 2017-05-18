Россия зафиксировала 8 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 3

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Уточняется, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды, гуманитарная помощь оказана 1507 людям.
Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1497.
Согласно сообщению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 218.
*Террористическая организация, запрещена в России
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