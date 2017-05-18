Россия зафиксировала 8 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 3

Разрушенные дома в освобожденном районе в Сирии. Архивное фото

Разрушенные дома в освобожденном районе в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 6, Латакия – 1, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 нарушения, из них в провинциях: Дамаск – 2, Деръа – 1", — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды, гуманитарная помощь оказана 1507 людям.

Добавляется, что проведен гуманитарный конвой из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенный пункт Эт-Тайба провинции Деръа, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом 21 тонна.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1497.

Согласно сообщению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 218.

*Террористическая организация, запрещена в России

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