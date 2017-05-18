Военные эксперты: санкции за поддержку Асада не навредят российским ВС

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Очередные санкции, которые США планируют ввести в отношении тех, кто поддерживает режим Башара Асада в Сирии, вряд ли смогут нанести существенный вред российским Вооруженным силам и оборонной промышленности, и носят, скорее, символический характер, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, предусматривающий санкции против лиц и организаций, которые оказывают помощь правительству Сирии для получения оружия массового поражения или ракетных технологий, а также оказывающих другую военную помощь. Кроме этого, был принят законопроект, предлагающий закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии.

"Я не думаю, что тот законопроект, который сейчас конгресс рассматривает как-то существенно изменит обстановку … Какого-либо реального обмена по линии военно-технического сотрудничества сейчас нет. Комплектующие для производства собственной военной техники мы в США никогда не закупали. Мы от них в этом смысле не зависим. Они на выполнение гособоронзаказа, программы вооружения никак повлиять не могут. Поэтому устраивают, скорее, символические санкции", — сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

По его словам, очередные санкции вполне отвечают политике, проводимой США в отношении как правительства Сирии, так и в отношении РФ, так что ничего удивительного в них нет.

"Это в рамках и в русле той политики, которую США проводят со времени участия Вооруженных сил России в операции по уничтожению террористов в Сирии. Им явно не нравится то, что Россия вновь вышла на уровень возможностей работы на удаленных театрах военных действий … Мы должны продолжать свою политику, несмотря на этот курс законодательных органов Соединенных Штатов Америки", — добавил Мураховский.

Возможность ответных решений

Аналогичного мнения придерживается доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.

"Это решение неудивительно, учитывая то, что в последнее время мы идем к политическому конфликту с США. В принципе, ничего особенного эти санкции не подразумевают, поскольку у нас с Вашингтоном и так нет никакого сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе", — сказал он.

По его словам, Россия на данный момент обладает большими возможностями влияния на промышленный сектор Штатов.

"Лучше задаться вопросом, что будет если Россия примет ответные санкции, в том числе выйдет из договора по сотрудничеству с США по мирному космосу, при этом эта мера одна из минимальных, на которые может пойти Москва в данной ситуации: отказать Америке не только в поставке ракетных двигателей, но и в доставке астронавтов на МКС", – подчеркнул Фененко.

Санкции по графику

Конгресс США своими действиями пытается лишить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа субъектности в вопросах внешней политики и не позволить ему выполнить предвыборное обещание улучшить отношения с Россией, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

"Трампу постоянно дают по рукам во внешнеполитических вопросах. Таким образом, прослеживается нежелание американской политической элиты улучшать отношения с Россией ", — заявил Перенджиев РИА Новости.

Он считает, что политический класс США работает на обострение ситуации на российском направлении. "Я полагаю, что существует своего рода график введения дополнительных санкций в отношении нашей страны. И он не зависит от того, кто является на сегодняшний день президентом США", — сказал эксперт.

По его мнению, необходимо готовиться к дальнейшему ужесточению антироссийских санкций.

"Конечно, санкции осложняют работу нашего оборонно-промышленного комплекса. Но в дальнейшем они, скорее всего, будут только расширяться и ужесточаться под различными предлогами. Поэтому необходимо рассчитывать только на собственные силы и добиваться полного импортозамещения, особенно — по стратегическим направлениям развития отечественного ОПК", — заключил Перенджиев.

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