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Война в Сирии
Война в Сирии

Политика запретов: конгресс США одобрил санкции против союзников Сирии

09:2018.05.2017
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© РИА Новости / Эдуард ПесовПерейти в фотобанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в ВашингтонеЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
© РИА Новости / Эдуард Песов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, которые обязывает президента ввести санкции против союзников Сирии. Документ направлен, в том числе, и против России, которую в Вашингтоне обвинили в бомбардировках мирного населения.

Что предполагает законопроект

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Zack Gibson
В США приняли законопроект, обвиняющий Россию в "бомбардировках сирийцев"
Согласно законопроекту, глава государства должен внести в санкционные списки граждан других стран, которые, по мнению Вашингтона "предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" Дамаску. Кроме того, президент США обязан ввести ограничения против иностранцев, предоставляющих сирийским властям услуги в оборонной сфере или сведения военного характера.

Американские законодатели также призывают Трампа ввести санкции против тех, чьи действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в Сирии.

Ограничения предусматривают запрет на получение визы в США, а также на ведение деловых контактов с американцами. Кроме того, американское имущество или активы фигурантов санкционного списка должны быть арестованы.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп в окружении: в США президенту напоминают об импичменте
"Иностранные компании и банки будут вынуждены выбирать между ведением бизнеса с режимом (Башара Асада) или с США", — объяснил в ходе слушаний в палате глава комитета по иностранным делам Эд Ройс.

Голосование в палате проходило по упрощенной процедуре — конгрессмены голосовали устно без электронного подсчета голосов.

В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего, в случае одобрения, законопроект отправят на подпись президенту. Если закон вступит в силу, Трамп должен будет исполнить его в течение 30 дней.

Обвинения в адрес России

Американские власти неоднократно критиковали действия России, которая явлется главным союзником Дамаска. Однако дальше громких заявлений дело раньше не шло.

Постпред США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
Постпред США при ООН потребовала от России признать "ужасы" режима Асада
В понедельник госдеп опубликовал новый доклад о "преступлениях режима Асада". По словам исполняющего обязанности помощника главы ведомства Стюарта Джонса, за время конфликта, которые длится в стране более шести лет, Дамаск совершил "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".

К уже привычным обвинения в адрес Асада о бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химоружия, и незаконном преследовании оппозиции американские чиновники добавили новую "страшилку". По их мнению, сирийские власти устроили в тюрьме Седная крематорий, чтобы "скрывать казни заключенных".

В своем докладе госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 3 мая 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Госдеп неизлечим. Внешняя политика США "на коленке"
Тогда Джонс призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.

После этого постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Москву признать "ужасы" сирийского режима.

"Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием", — отметила Хейли.

"Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам", — добавила дипломат.

Белый дом хочет сотрудничать с Москвой

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Итоги ста дней: Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"
При этом администрация США выразила надежду на сотрудничество с Россией в Сирии. По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, Вашингтон и Москва заинтересованы в борьбе с "Исламским государством"*.

"И по Сирии могут быть найдены также общие интересы", — заявил Спайсер на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, считает ли Трамп Россию надежным партнером.

Аналогичную точку зрения Белый дом выразил в начале мая, комментируя слова Джеймса Коми, тогда еще директора ФБР, о том, что Россия представляет "самую большую угрозу" для США. Директор спецслужбы обвинил Москву во "вмешательстве" в политические процессы.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лавров: Москва будет противодействовать попыткам смены власти в Сирии
"Это мнение ФБР", — заявил Спайсер журналистам на традиционном брифинге, добавив, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми.

Тогда у представителя Белого дома спросили, разделяет ли Трамп мнение ФБР об угрозе со стороны Москвы.

"Президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием… Он находит это угрожающим жизням американцев и союзников", — ответил Шон Спайсер.

Роль России в борьбе с ИГ*

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
СМИ сообщили о создании в ИГ* подразделения экспертов по химоружию
Москва начала операцию против "Исламского государства"* в Сирии 30 сентября 2015 года. Российские ВКС наносят удары по позициям террористов.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все бомбардировки осуществляются только после тщательной проверки разведывательной информации. Обвинения Запада об авиаударах по гражданским объектам никогда не находили подтверждения.

В Дамаске высоко оценивают помощь Москвы в борьбе с терроризмом. В апреле сирийский посол в России Рияд Хаддад, заявил, что действия ВКС "помогли сирийской армии вернуть инициативу в свои руки и активно двигаться в сторону освобождения сотен сел и городков, а также очистить тысячи квадратных километров от ИГИЛ* и других террористических группировок".

Женщина-военнослужащая из Корпуса морской пехоты США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Marine Corps
Глава Спецназа США: солдаты вымотаны и кончают с собой
"Прямое участие России в войне против терроризма аргументировано подтвердило, что существует возможность уничтожить терроризм, но для этого необходимо объединить усилия всех, этого до сих пор не произошло, несмотря на то, что опасность терроризма угрожает всем без исключения", — сказал он.

Дипломат также не раз подчеркивал, что удары наносятся именно по террористическим вооруженным группировкам, а не по оппозиции или гражданскому населению.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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