Политика запретов: конгресс США одобрил санкции против союзников Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, которые обязывает президента ввести санкции против союзников Сирии. Документ направлен, в том числе, и против России, которую в Вашингтоне обвинили в бомбардировках мирного населения.
Что предполагает законопроект
Американские законодатели также призывают Трампа ввести санкции против тех, чьи действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в Сирии.
Ограничения предусматривают запрет на получение визы в США, а также на ведение деловых контактов с американцами. Кроме того, американское имущество или активы фигурантов санкционного списка должны быть арестованы.
Голосование в палате проходило по упрощенной процедуре — конгрессмены голосовали устно без электронного подсчета голосов.
В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего, в случае одобрения, законопроект отправят на подпись президенту. Если закон вступит в силу, Трамп должен будет исполнить его в течение 30 дней.
Обвинения в адрес России
Американские власти неоднократно критиковали действия России, которая явлется главным союзником Дамаска. Однако дальше громких заявлений дело раньше не шло.
К уже привычным обвинения в адрес Асада о бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химоружия, и незаконном преследовании оппозиции американские чиновники добавили новую "страшилку". По их мнению, сирийские власти устроили в тюрьме Седная крематорий, чтобы "скрывать казни заключенных".
В своем докладе госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.
После этого постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Москву признать "ужасы" сирийского режима.
"Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием", — отметила Хейли.
"Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам", — добавила дипломат.
Белый дом хочет сотрудничать с Москвой
"И по Сирии могут быть найдены также общие интересы", — заявил Спайсер на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, считает ли Трамп Россию надежным партнером.
Аналогичную точку зрения Белый дом выразил в начале мая, комментируя слова Джеймса Коми, тогда еще директора ФБР, о том, что Россия представляет "самую большую угрозу" для США. Директор спецслужбы обвинил Москву во "вмешательстве" в политические процессы.
Тогда у представителя Белого дома спросили, разделяет ли Трамп мнение ФБР об угрозе со стороны Москвы.
"Президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием… Он находит это угрожающим жизням американцев и союзников", — ответил Шон Спайсер.
Роль России в борьбе с ИГ*
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что все бомбардировки осуществляются только после тщательной проверки разведывательной информации. Обвинения Запада об авиаударах по гражданским объектам никогда не находили подтверждения.
В Дамаске высоко оценивают помощь Москвы в борьбе с терроризмом. В апреле сирийский посол в России Рияд Хаддад, заявил, что действия ВКС "помогли сирийской армии вернуть инициативу в свои руки и активно двигаться в сторону освобождения сотен сел и городков, а также очистить тысячи квадратных километров от ИГИЛ* и других террористических группировок".
Дипломат также не раз подчеркивал, что удары наносятся именно по террористическим вооруженным группировкам, а не по оппозиции или гражданскому населению.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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