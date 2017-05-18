Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разрушенное войной

Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска

Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска

АЛЕППО (Сирия), 18 мая — РИА Новости. До войны в Сирии производилось 4 миллиона тонн зерна в год. Сейчас этот показатель упал в десять раз – до 400 тысяч тонн. Страна пытается постепенно восстановить довоенные показатели, но этому мешают и западные санкции, и, конечно, продолжение боевых действий.

Боевики разрушили систему орошения

В Сирии уже вовсю идет сбор первого урожая. В деревне Аль-Сфире, провинция Алеппо, убирают ячмень. Первый урожай после освобождения деревни от боевиков пусть и небогатый, но очень долгожданный.

"Сейчас в нашем районе хлебом засеяны 20 тысяч гектаров сельхозземель. Это очень маленькая площадь по сравнению с довоенными объемами. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка воды для орошения полей", — говорит начальник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире провинции Алеппо Махмуд Думаа.

По его словам, до войны район кормил всю провинцию. Но с приходом боевиков все сельхозпроизводство прекратилось. Они разрушили все и в первую очередь систему орошения. Каналы они использовали как окопы, прятались в них, строили там укрепления.

Арыки, некогда заполненные водой из Евфрата, теперь сухие. И это не единственная проблема. Большинство полей до сих пор не разминированы. По краям дороги – остовы сожженных автомобилей. На стенах домов полузатертая символика террористических организаций. Несколько месяцев назад здесь была вотчина запрещенной в России группировки ИГ. Тут ничего не росло и не убиралось.

Саперы из животного мира

Разминировать поля пришлось, пожертвовав жизнями сотни овец и баранов. "Еще до того, как поле проверили саперы, крестьяне специально прогнали по пашне большие стада овец. Сотню баранов мы потеряли из-за мин. Но лучше пусть они гибнут, чем люди", — рассказал местный житель Ибрагим Махмуд.

Не хватает и техники в хозяйствах. В основном она очень старая – здесь несложно встретить трактор 50-х – 60-х годов. Но в этом есть свои плюсы – ремонтировать старые тракторы здесь давно научились. А вот для более новой импортной техники может возникнуть проблема с запчастями: Сирия находится под санкциями, и поставки запчастей запрещены.

"Ремонт приходится делать, что называется, на коленке, используя подручные материалы и кустарные детали. Комбайн произведен в одной из стран Евросоюза. Из-за санкций заказать оригинальные запчасти невозможно", — говорит фермер Ахмад Жрад.

Террористы вывезли все зерно

После уборки ячмень сразу увозят на хлебозаводы или в частные пекарни. Единственный элеватор в округе не работает. В банках для зерна зияют дыры, повсюду воронки от снарядов. Сооружение серьезно пострадало во время боев.

"Понимая, что через несколько дней правительственные войска выбьют, их отсюда, боевики вывезли с элеватора все зерно. Примерно 60 тысяч тонн. Куда они его увезли, неизвестно. Возможно, продали. А может быть, попросту сожгли", — рассказал журналистам сотрудник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире Джихад Джумаа.

Он утверждает, что жители соседних деревень просили боевиков продать зерно им. И даже предложили цену в 3 раза больше. Но боевики отказались – видимо, чтобы заморить местное население голодом. Из мести, что оно поддержало не террористов, а законное правительство.

Через две недели в провинции приступят к уборке пшеницы. После этого поля засеют техническими культурами – кукурузой и подсолнечником, арахисом и индийским сорго. В год здесь собирают по несколько урожаев.