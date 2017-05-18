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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разрушенное войной

08:2018.05.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде ДамаскаМужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АЛЕППО (Сирия), 18 мая — РИА Новости. До войны в Сирии производилось 4 миллиона тонн зерна в год. Сейчас этот показатель упал в десять раз – до 400 тысяч тонн. Страна пытается постепенно восстановить довоенные показатели, но этому мешают и западные санкции, и, конечно, продолжение боевых действий.

Боевики разрушили систему орошения

Пункт временного размещения беженцев Жибрин в Алеппо
© РИА Новости
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В освобожденном от боевиков Алеппо восстанавливают электроснабжение
В Сирии уже вовсю идет сбор первого урожая. В деревне Аль-Сфире, провинция Алеппо, убирают ячмень. Первый урожай после освобождения деревни от боевиков пусть и небогатый, но очень долгожданный.

"Сейчас в нашем районе хлебом засеяны 20 тысяч гектаров сельхозземель. Это очень маленькая площадь по сравнению с довоенными объемами. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка воды для орошения полей", — говорит начальник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире провинции Алеппо Махмуд Думаа.

По его словам, до войны район кормил всю провинцию. Но с приходом боевиков все сельхозпроизводство прекратилось. Они разрушили все и в первую очередь систему орошения. Каналы они использовали как окопы, прятались в них, строили там укрепления.

Арыки, некогда заполненные водой из Евфрата, теперь сухие. И это не единственная проблема. Большинство полей до сих пор не разминированы. По краям дороги – остовы сожженных автомобилей. На стенах домов полузатертая символика террористических организаций. Несколько месяцев назад здесь была вотчина запрещенной в России группировки ИГ. Тут ничего не росло и не убиралось.

Без парт и учебников: школа в освобожденном от боевиков Алеппо
© REUTERS / Khalil AshawiСирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Сирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.
© REUTERS / Khalil AshawiДети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов.
© REUTERS / Khalil AshawiОкна в школе разбиты, в стенах видны следы от пуль.Детская обувь в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Окна в школе разбиты, в стенах видны следы от пуль.
© REUTERS / Khalil AshawiВсего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Всего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.
© REUTERS / Khalil AshawiДва с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Два с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики.
© REUTERS / Khalil AshawiВ школе работают волонтеры, которые учат детей и продолжают восстанавливать здание.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
В школе работают волонтеры, которые учат детей и продолжают восстанавливать здание.
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiВ одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Модель головы человека в школе в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
В одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Саперы из животного мира

Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото
© NewsTeam
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Жители Алеппо мечтают восстановить коллекцию ретроавтомобилей
Разминировать поля пришлось, пожертвовав жизнями сотни овец и баранов. "Еще до того, как поле проверили саперы, крестьяне специально прогнали по пашне большие стада овец. Сотню баранов мы потеряли из-за мин. Но лучше пусть они гибнут, чем люди", — рассказал местный житель Ибрагим Махмуд.

Не хватает и техники в хозяйствах. В основном она очень старая – здесь несложно встретить трактор 50-х – 60-х годов. Но в этом есть свои плюсы – ремонтировать старые тракторы здесь давно научились. А вот для более новой импортной техники может возникнуть проблема с запчастями: Сирия находится под санкциями, и поставки запчастей запрещены.

"Ремонт приходится делать, что называется, на коленке, используя подручные материалы и кустарные детали. Комбайн произведен в одной из стран Евросоюза. Из-за санкций заказать оригинальные запчасти невозможно", — говорит фермер Ахмад Жрад.

Разминирование жилых кварталов Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДля сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования Уран-6 во время работы по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДоговоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Договоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОднако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Однако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
© РИА Новости / Министерство обороны РФВ конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
В конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсе мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Все мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.Российский военный инженер Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2 разминирует жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
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Террористы вывезли все зерно

Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Город-феникс: как жители поднимают Алеппо из руин
После уборки ячмень сразу увозят на хлебозаводы или в частные пекарни. Единственный элеватор в округе не работает. В банках для зерна зияют дыры, повсюду воронки от снарядов. Сооружение серьезно пострадало во время боев.

"Понимая, что через несколько дней правительственные войска выбьют, их отсюда, боевики вывезли с элеватора все зерно. Примерно 60 тысяч тонн. Куда они его увезли, неизвестно. Возможно, продали. А может быть, попросту сожгли", — рассказал журналистам сотрудник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире Джихад Джумаа.

Он утверждает, что жители соседних деревень просили боевиков продать зерно им. И даже предложили цену в 3 раза больше. Но боевики отказались – видимо, чтобы заморить местное население голодом. Из мести, что оно поддержало не террористов, а законное правительство.

Через две недели в провинции приступят к уборке пшеницы. После этого поля засеют техническими культурами – кукурузой и подсолнечником, арахисом и индийским сорго. В год здесь собирают по несколько урожаев.

Работа Международного противоминного центра в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.Военнослужащие вооруженных сил РФ и Сирии на занятии в Международном противоминном центре в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗа два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПри этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.Военнослужащие вооруженных сил РФ и Сирии на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЭтот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.
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Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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