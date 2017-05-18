Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разрушенное войной

АЛЕППО (Сирия), 18 мая — РИА Новости. До войны в Сирии производилось 4 миллиона тонн зерна в год. Сейчас этот показатель упал в десять раз – до 400 тысяч тонн. Страна пытается постепенно восстановить довоенные показатели, но этому мешают и западные санкции, и, конечно, продолжение боевых действий.
Боевики разрушили систему орошения
В Сирии уже вовсю идет сбор первого урожая. В деревне Аль-Сфире, провинция Алеппо, убирают ячмень. Первый урожай после освобождения деревни от боевиков пусть и небогатый, но очень долгожданный.
"Сейчас в нашем районе хлебом засеяны 20 тысяч гектаров сельхозземель. Это очень маленькая площадь по сравнению с довоенными объемами. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка воды для орошения полей", — говорит начальник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире провинции Алеппо Махмуд Думаа.
По его словам, до войны район кормил всю провинцию. Но с приходом боевиков все сельхозпроизводство прекратилось. Они разрушили все и в первую очередь систему орошения. Каналы они использовали как окопы, прятались в них, строили там укрепления.
Арыки, некогда заполненные водой из Евфрата, теперь сухие. И это не единственная проблема. Большинство полей до сих пор не разминированы. По краям дороги – остовы сожженных автомобилей. На стенах домов полузатертая символика террористических организаций. Несколько месяцев назад здесь была вотчина запрещенной в России группировки ИГ. Тут ничего не росло и не убиралось.
© REUTERS / Khalil AshawiСирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.
Сирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.
Дети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов.
Окна в школе разбиты, в стенах видны следы от пуль.
© REUTERS / Khalil AshawiВсего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.
Всего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.
Два с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики.
В школе работают волонтеры, которые учат детей и продолжают восстанавливать здание.
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiВ одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Саперы из животного мира
Разминировать поля пришлось, пожертвовав жизнями сотни овец и баранов. "Еще до того, как поле проверили саперы, крестьяне специально прогнали по пашне большие стада овец. Сотню баранов мы потеряли из-за мин. Но лучше пусть они гибнут, чем люди", — рассказал местный житель Ибрагим Махмуд.
Не хватает и техники в хозяйствах. В основном она очень старая – здесь несложно встретить трактор 50-х – 60-х годов. Но в этом есть свои плюсы – ремонтировать старые тракторы здесь давно научились. А вот для более новой импортной техники может возникнуть проблема с запчастями: Сирия находится под санкциями, и поставки запчастей запрещены.
"Ремонт приходится делать, что называется, на коленке, используя подручные материалы и кустарные детали. Комбайн произведен в одной из стран Евросоюза. Из-за санкций заказать оригинальные запчасти невозможно", — говорит фермер Ахмад Жрад.
Российские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.
Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
По данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
Договоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
В Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОднако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
Однако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
© РИА Новости / Министерство обороны РФВ конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
В конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
Все мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
В Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
Террористы вывезли все зерно
После уборки ячмень сразу увозят на хлебозаводы или в частные пекарни. Единственный элеватор в округе не работает. В банках для зерна зияют дыры, повсюду воронки от снарядов. Сооружение серьезно пострадало во время боев.
"Понимая, что через несколько дней правительственные войска выбьют, их отсюда, боевики вывезли с элеватора все зерно. Примерно 60 тысяч тонн. Куда они его увезли, неизвестно. Возможно, продали. А может быть, попросту сожгли", — рассказал журналистам сотрудник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире Джихад Джумаа.
Он утверждает, что жители соседних деревень просили боевиков продать зерно им. И даже предложили цену в 3 раза больше. Но боевики отказались – видимо, чтобы заморить местное население голодом. Из мести, что оно поддержало не террористов, а законное правительство.
Через две недели в провинции приступят к уборке пшеницы. После этого поля засеют техническими культурами – кукурузой и подсолнечником, арахисом и индийским сорго. В год здесь собирают по несколько урожаев.
Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.