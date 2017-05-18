В США приняли законопроект с санкциями за поддержку властей Сирии

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, предусматривающий санкции за поддержку властей Сирии.

В обоснование необходимости введения санкций в документе заявляется о многочисленных нарушениях прав человека властями Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Всего в тексте законопроекта упомянуты 47 лиц, которые, по мнению конгрессменов, несут ответственность за нарушения прав человека в Сирии.

Документ предусматривает, что в течение 30 дней после подписания законопроекта, президент должен будет внести санкции против лиц и организаций, которые оказывают помощь правительству Сирии для получения оружия массового поражения, а также ракетных технологий или оказывающих ему другую военную помощь.

"Согласно законопроекту, иностранные компании и банки будут вынуждены выбирать между ведением бизнеса с режимом (Башара Асада) или с США. Также будут введены санкции против тех, кто направляет оружие или бойцов в Сирию для поддержки Асада", — объяснил в ходе слушаний в палате глава комитета по иностранным делам Эд Ройс.

После утверждения палатой законопроект поступает на рассмотрение сената, а затем на подпись к президенту страны.

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