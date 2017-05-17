Мнения в ВКП об отзыве предложения де Мистуры по конституции САР разошлись

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Де Мистура предложил создать новый механизм по обсуждению конституции Сирии Вслед за заявлениями ряда членов делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии о том, что спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура отзывает свое предложение по созданию консультативного механизма по сирийской конституции, другие представители разъяснили, что речь идет лишь о необходимости внести в него уточнения.

Ранее о том, что де Мистура отозвал свое предложение о создании консультативного механизма по конституции Сирии, заявил член делегации ВКП Абдул Хаким Башар.

"Де Мистура переформулирует свое предложение по поводу консультативного механизма. Формально оно не отозвано", — сказал РИА Новости Халид Мохаммед, еще один член делегации ВКП.

Слова Мохаммеда РИА Новости подтвердил другой член делегации — Абдель Ахад Истифу.

Утром источник, близкий к переговорам, сообщил РИА Новости, что двум ключевым делегациям на переговорах в Женеве — правительства САР и Высшего комитета по переговорам — накануне не удалось договориться с де Мистурой по механизму, который, как ранее планировалось, мог бы заработать со среды. Кроме того, источник в делегации платформы Каир сообщил РИА Новости, что у них есть возражения по этому механизму, так как они считают, что необходимо обсуждать параллельно все четыре "корзины", а не только конституцию.

Согласно документу де Мистуры, который имеется в распоряжении РИА Новости, механизм должен был начать работу сразу же, после согласования всеми делегациями. Предполагалось, что это будут параллельные встречи в отдельных комнатах. В одной комнате — двух экспертов в области права от делегации Дамаска с двумя представителями офиса спецпосланника ООН, и в другой 4 или 5 представителей делегации ВКП и по одному представителю от платформ Москвы и Каира, также с сотрудниками офиса де Мистуры.

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