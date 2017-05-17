В освобожденном от боевиков Алеппо восстанавливают электроснабжение

АЛЕППО (Сирия), 17 мая — РИА Новости. В сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков, идет восстановление электроснабжения. Пока мощностей на всех не хватает, и люди выходят из положения, кто как может — кто с помощью "зеленой энергетики", кто — с помощью дизель-генераторов.

Услуги генераторов – на продажу

Из-за военных действий Алеппо уже несколько лет живет в режиме жёсткой экономии электроэнергии. Хотя бои давно закончились, свет в городе отключают несколько раз в сутки. Компенсировать нехватку должны дизель-генераторы. Их установили по всему городу: от компактных до огромных, размером с грузовик.

Кто-то устанавливает для себя, самые предприимчивые продают свои услуги соседям.

"Государство выдало лицензии на установку генераторов. Мой, например, снабжает энергией 14 квартир по 10 часов в день – пять утром и пять вечером", — рассказал работник частного генератора Хасан Даххан.

Потребителям такой вид энергии обходится недешево – примерно 8 долларов в месяц, большие деньги для разрушенного войной региона. Плюс к этому за свет приходится платить и собственным здоровьем.

"Я купила минимальный абонемент — 1 ампер в час. И плачу за него 4 тысячи лир в месяц. Для меня это большие деньги. Лёгкие забиты гарью, голова болит от постоянного шума. Я мечтаю, чтобы мы скорее стали жить, как до войны", — рассказала местная жительница Сантухт Кешкерья.

В Алеппо широко внедряют и альтернативные источники энергии – солнечные батареи. Уж чего-чего, а солнца в Сирии хватает. Их устанавливают и на крышах домов, и на перекрёстках. От них запитаны светофоры и фонари уличного освещения. Нескольких пластин хватает для небольшой квартиры.

"Это совместный проект военных и энергетиков. Сейчас в городе установлены 50 таких батарей. Конечно, мощность у них небольшая, и они не смогут заменить основной источник энергии. От них работают только уличное освещение и светофоры", — рассказал инженер департамента электроэнергии Алеппо Мухаммад Аль-Маула.

Боевики специально оставили без света мирных жителей

Как временная мера – вполне годится. Но главные надежды жителей Алеппо сейчас связаны с восстановлением теплоэлектростанции Алеппо – некогда самой мощной на всём Ближнем Востоке теплоэлектростанция Алеппо. До войны она обеспечивала энергией весь огромный мегаполис, одноименную провинцию, а кое-что даже экспортировали в соседние страны.

Но сейчас ТЭС остановлена. Террористы вывели из строя все 5 генераторов. Ущерб оценивается в 800 миллионов долларов. Выглядит станция плачевно: продырявленные снарядами трубы, сожженные ёмкости с мазутом, разбитая электроника и взорванное оборудование.

Боевики хозяйничали на территории станции четыре месяца и успели за это время нанести ей сильный ущерб. Причем специально, чтобы насолить властям и простым сирийцам. Когда правительственные войска выбили отсюда боевиков, они, уходя, подорвали главный трансформатор и устроили пожар. Прибывшие на станцию эксперты сказали потом, что боевиками явно руководил кто-то, кто разбирается в энергетике – они повредили самые уязвимые узлы станции.

Чтобы запустить хотя бы один генератор и дать городу электричество, руководство станции обратилось за помощью к поставщикам оборудования, в США. Нужно было купить как раз несколько ключевых узлов. Но те отказались – против Сирии введены санкции, которые никакая американская фирма не может нарушать.

"США всегда говорят, что переживают о наших мирных гражданах. Но сейчас миллионы сидят без электричества, в темноте, в холоде и голоде. И никто о них не переживает", — возмущается заместитель директора ТЭС Гайяс Аль-Ахмар.

Сейчас руководство станции ищет альтернативу американским генераторам – в России и в Иране. Если получится, то проблема будет решена в течение нескольких месяцев.

Одновременно ремонтируют все, что можно отремонтировать своими силами.

Но запустить электростанцию — это только полдела. Нужно еще восстановить поврежденные линии электропередачи, идущие в город. А это сотни километров столбов и проводов.

Сейчас вдоль дорог – настоящий лесоповал из опор ЛЭП. Одни упали из-за случайно попавших снарядов. Другие были специально взорваны боевиками. Большинство придётся менять полностью.

Сейчас бригады электриков работают по 12 часов в сутки на сильной жаре выше 30 градусов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>