В освобожденном от боевиков Алеппо восстанавливают электроснабжение

АЛЕППО (Сирия), 17 мая — РИА Новости. В сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков, идет восстановление электроснабжения. Пока мощностей на всех не хватает, и люди выходят из положения, кто как может — кто с помощью "зеленой энергетики", кто — с помощью дизель-генераторов.
Услуги генераторов – на продажу
Из-за военных действий Алеппо уже несколько лет живет в режиме жёсткой экономии электроэнергии. Хотя бои давно закончились, свет в городе отключают несколько раз в сутки. Компенсировать нехватку должны дизель-генераторы. Их установили по всему городу: от компактных до огромных, размером с грузовик.
Кто-то устанавливает для себя, самые предприимчивые продают свои услуги соседям.
"Государство выдало лицензии на установку генераторов. Мой, например, снабжает энергией 14 квартир по 10 часов в день – пять утром и пять вечером", — рассказал работник частного генератора Хасан Даххан.
Потребителям такой вид энергии обходится недешево – примерно 8 долларов в месяц, большие деньги для разрушенного войной региона. Плюс к этому за свет приходится платить и собственным здоровьем.
"Я купила минимальный абонемент — 1 ампер в час. И плачу за него 4 тысячи лир в месяц. Для меня это большие деньги. Лёгкие забиты гарью, голова болит от постоянного шума. Я мечтаю, чтобы мы скорее стали жить, как до войны", — рассказала местная жительница Сантухт Кешкерья.
В Алеппо широко внедряют и альтернативные источники энергии – солнечные батареи. Уж чего-чего, а солнца в Сирии хватает. Их устанавливают и на крышах домов, и на перекрёстках. От них запитаны светофоры и фонари уличного освещения. Нескольких пластин хватает для небольшой квартиры.
"Это совместный проект военных и энергетиков. Сейчас в городе установлены 50 таких батарей. Конечно, мощность у них небольшая, и они не смогут заменить основной источник энергии. От них работают только уличное освещение и светофоры", — рассказал инженер департамента электроэнергии Алеппо Мухаммад Аль-Маула.
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
Боевики специально оставили без света мирных жителей
Как временная мера – вполне годится. Но главные надежды жителей Алеппо сейчас связаны с восстановлением теплоэлектростанции Алеппо – некогда самой мощной на всём Ближнем Востоке теплоэлектростанция Алеппо. До войны она обеспечивала энергией весь огромный мегаполис, одноименную провинцию, а кое-что даже экспортировали в соседние страны.
Но сейчас ТЭС остановлена. Террористы вывели из строя все 5 генераторов. Ущерб оценивается в 800 миллионов долларов. Выглядит станция плачевно: продырявленные снарядами трубы, сожженные ёмкости с мазутом, разбитая электроника и взорванное оборудование.
Боевики хозяйничали на территории станции четыре месяца и успели за это время нанести ей сильный ущерб. Причем специально, чтобы насолить властям и простым сирийцам. Когда правительственные войска выбили отсюда боевиков, они, уходя, подорвали главный трансформатор и устроили пожар. Прибывшие на станцию эксперты сказали потом, что боевиками явно руководил кто-то, кто разбирается в энергетике – они повредили самые уязвимые узлы станции.
Чтобы запустить хотя бы один генератор и дать городу электричество, руководство станции обратилось за помощью к поставщикам оборудования, в США. Нужно было купить как раз несколько ключевых узлов. Но те отказались – против Сирии введены санкции, которые никакая американская фирма не может нарушать.
"США всегда говорят, что переживают о наших мирных гражданах. Но сейчас миллионы сидят без электричества, в темноте, в холоде и голоде. И никто о них не переживает", — возмущается заместитель директора ТЭС Гайяс Аль-Ахмар.
Сейчас руководство станции ищет альтернативу американским генераторам – в России и в Иране. Если получится, то проблема будет решена в течение нескольких месяцев.
Одновременно ремонтируют все, что можно отремонтировать своими силами.
Но запустить электростанцию — это только полдела. Нужно еще восстановить поврежденные линии электропередачи, идущие в город. А это сотни километров столбов и проводов.
Сейчас вдоль дорог – настоящий лесоповал из опор ЛЭП. Одни упали из-за случайно попавших снарядов. Другие были специально взорваны боевиками. Большинство придётся менять полностью.
Сейчас бригады электриков работают по 12 часов в сутки на сильной жаре выше 30 градусов.
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Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.