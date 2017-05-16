Белый дом: Россия и США могут найти общие интересы для работы в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Москва и Вашингтон могут найти общие интересы для сотрудничества по Сирии, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Россия и США разделяют интересы по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"И по Сирии могут быть найдены также общие интересы", — сказал Спайсер, отвечая на вопрос журналиста, считает ли президент США Дональд Трамп Россию надежным партнером.

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