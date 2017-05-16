Де Мистура предложил создать новый механизм по обсуждению конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил участникам межсирийских переговоров в Женеве создать технический консультативный механизм по обсуждению конституции и правовых вопросов, который должен начать работу немедленно, после согласования сторонами, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Документ с предложениями де Мистуры о том, что должен представлять собой новый консультативный механизм, был передан делегациям на межсирийских переговорах. Источники в двух делегациях подтвердили получение данного документа.

"Консультативный механизм будет возглавлять офис спецпосланника ООН по Сирии, эксперты офиса будут оказывать ему поддержку. Механизм будет включать в себя отдельные консультации офиса спецпосланника ООН с группами экспертов в области права, которые будут назначены делегациями правительства и оппозиции, которые участвуют в межсирийских переговорах", — говорится в документе.

Согласно тексту документа, "механизм начнет работу в Женеве сразу же" и может продолжать работать и вне сессий межсирийских переговоров в Женеве. Он также может быть полезным для поддержки самих политических дискуссий в Женеве.

"Спецпосланник может, если сочтет это полезным, консультироваться с техническими экспертами из соответствующих стран, чтобы поддержать работу консультативного механизма", — отмечается в бумаге.

Также указывается, что спецпосланник ООН будет периодически проводить консультации со сторонами, чтобы пересмотреть цели, мандат, участие, методы работы и прогресс, достигнутый в рамках консультативного механизма.

В документе отмечается, что данный механизм сознается специально, чтобы не оставлять конституционального, правового и институционального вакуума в Сирии во время переговоров по любому переходному политическому процессу.

Ранее член делегации ВКП Абдул Хаким Башар заявил РИА Новости, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил сирийским делегациям новый механизм по обсуждению вопросов конституции. Это будут встречи в двух отдельных комнатах одновременно — одна комната для делегации правительства, и одна для оппозиции. В комнате оппозиции будет 4-5 представителей от ВКП, и по одному представителю от платформ Москвы и Каира. По его словам, переговоры будут касаться конституции Сирии, ее основных принципах и тому, как подготовить ее проект. Представитель делегации ВКП добавил, что Де Мистура полагает, что после решения вопросов, касающихся конституции, стороны смогут перейти к теме переходного правительства и выборам.

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