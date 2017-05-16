В ООН заявили, что операция коалиции в Дейр-эз-Зоре угрожает мирным жителям

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Боевые действия в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подвергают опасности мирных жителей, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН продолжает получать тревожные сообщения о продолжающихся столкновениях и эскалации боевых действий, которые подвергают опасности жизни гражданских лиц в провинции Дейр-эз-Зор. Вчера авиаудары по городу Абу-Кемаль в сельской местности Дейр-эз-Зора, как сообщается, привели к гибели десятков людей, в том числе женщин и детей", — сказал Дюжаррик журналистам.

Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции нанесли авиаудары в районе поселения Аль-Экерше в провинции Ракка, погибли 22 человека, 12 ранены. Во вторник спутниковый канал сирийского телевидения сообщил, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли десятки человек, на данный момент известно о 31 погибшем.

МИД Сирии во вторник осудил удары коалиции, назвав их нелегитимными. Ведомство также направило письма генеральному секретарю ООН и СБ ООН в связи действиями сил коалиции, ставших причиной гибели десятков невинных мирных граждан в деревне Аль-Экерше в Ракке и городе Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зор.

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