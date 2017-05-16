Источник назвал дату первой встречи в новом формате по конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. Первые встречи в формате нового механизма по обсуждению конституции Сирии между участниками переговоров в Женеве начнутся 17 мая, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Встречи в формате нового механизма планируется начать 17 мая", — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что представители платформ Москвы и Каира согласились участвовать в подобных встречах. Делегации Дамаска и ВКП должны высказать свою позицию на встрече во вторник вечером.

Ранее член делегации ВКП Абдул Хаким Башар заявил РИА Новости, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил сирийским делегациям новый механизм по обсуждению вопросов конституции. По его словам, планируется организовать встречу в двух отдельных комнатах одновременно — одна комната для делегации правительства, одна для оппозиции. В комнате оппозиции должны находиться представители от ВКП (4-5 человек), по одному представителю от платформ Москвы и Каира, а также представитель курдов.

По словам Башара, переговоры будут касаться конституции Сирии, ее основных принципов и того, как подготовить ее проект. Представитель делегации ВКП отмечал, что Де Мистура полагает, что после решения вопросов, касающихся конституции, стороны смогут перейти к теме переходного правительства и выборам.

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