Около 300 тысяч жителей Ракки получили гуманитарную помощь, сообщили в ООН

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Около 300 тысяч человек получили гуманитарную помощь за последние три месяца в районе сирийской Ракки, где идет операция против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом заявил во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, с марта этого года гуманитарные агентства ООН при помощи местных партнеров доставили продовольствие, питательные смеси, гигиенические наборы, медицинские средства и вакцину почти для 300 тысяч человек, включая десятки тысяч людей в лагерях для переселенцев. Он сообщил, что масштабная гуманитарная операция в Ракке продолжается.

"Гуманитарное сообщество готово ответить на нужды, которые могут возрасти в результате продолжающихся военных операций против ДАИШ (арабский акроним ИГ)", — отметил Дюжаррик.

"Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение от ИГ сирийских городов Табка и Ракка. В свою очередь, участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией. Сейчас SDF также ведут разминирование освобожденных населенных пунктов.

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) удерживают пять деревень в районе Аль-Хамра.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>