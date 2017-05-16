СМИ: в сирийском Хомсе более 400 боевиков сдались властям

Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Из сирийского города Хомс вывезена очередная большая группа боевиков, еще одна группа сдалась и сложила оружие, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В квартале Аль-Ваер в городе Хомс был завершен вывоз очередной группы боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Численность этой группы – 2613 человек, более 460 из них – боевики", — сообщил телеканал.

Кроме того, еще 428 боевиков сложили оружие и сдались властям. "Их статус будет урегулирован в соответствии с указом об амнистии", — отмечает телеканал.

По его данным, в следующую субботу из района будет вывезена последняя группа боевиков и членов их семей. "И тогда квартал Аль-Ваер будет полностью освобожден от вооруженного присутствия, что позволит восстановить работу госструктур", — отметил телеканал.

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