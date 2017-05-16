СМИ: авиаудар международной коалиции унес жизни 31 мирного сирийца

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В результате авиаудара международной коалиции по городу Абу-Камаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли десятки человек, к этому моменту известно о 31 погибшем, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В провинции Дейр-эз-Зор в результате налета международной коалиции, возглавляемой США, на город Абу-Камаль погиб 31 мирный житель, в основном это дети. Еще десятки человек получили ранения. Местные источники сообщили, что число жертв может увеличиться, поскольку многие жители остаются под завалами", — сообщил телеканал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>