Побыть в стороне от ситуации в Сирии не удастся, заявил Володин

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Никому не удастся побыть в стороне от ситуации в Сирии, так как терроризм не признает нейтралитет, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Юргом Шталем.

"Эта тема (ситуация в САР) непосредственно имеет отношение к Парламентской ассамблее ОБСЕ, но она его не рассматривает, хотя это вопрос и безопасности, и борьбы с коррупцией, и вопросов, связанных с миграционной политикой", — сообщил Володин.

"Это тема, которая должна быть во главе повестки, это темы, имеющие отношение к Европе, потому что все эти страны, о которых идет речь, находятся в непосредственной близости от Европы, и здесь взять и побыть в стороне и занять нейтралитет не получится, потому что терроризм не признает этих правил", — добавил спикер Госдумы.

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