В Дамаске отреагировали на утверждения США о крематории в тюрьме Седнайя

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Дамаске назвали вымыслом утверждения США о том, что в тюрьме Седнайя якобы есть крематорий, сообщает государственное информагентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Госдеп США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (Башара) Асада" в Сирии. И.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс, который зачитал основные положения документа, подтвердил позицию Вашингтона о виновности сирийского правительства в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции. Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седнайя крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".

"Американские администрации одна за другой настойчиво выдумывают ложь и обвинения для оправдания своей агрессивной политики и вмешательства в дела других стран. Вчера американская администрация представила новый голливудский сценарий, оторванный от реальности. Обвинения в том, что сирийское правительство создало так называемый "крематорий в тюрьме Седнайя" не соответствуют действительности, как и предыдущие утверждения о "химическом оружии" и "бочковых бомбах", повторяемые администрацией США", — сообщает агентство.

"Правительство Сирии подчеркивает, что эти обвинения… всего лишь плод фантазии этой администрации и ее агентов", — заявил источник агентству.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>